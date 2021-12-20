Праздник в помойку: как крымчан дурят икрой к Новому году

фото © Инцидент Крым

Чтобы отличить деликатес от фальшивки, нужно «включить» голову и учесть несколько тонкостей.

Жители Крыма активно начинают готовиться к новогодним банкетам и уже покупают продукты к праздничному столу. Важная позиция в новогоднем списке — красная икра. Традиционно растущим спросом не преминули воспользоваться недобросовестные коммерсанты.

В преддверии Нового года на симферопольских рынках появилась крупная партия «лососевой икры» по бросовым ценам. Многие горожане не устояли перед выгодным предложением. Одной такой историей горе-покупатель поделился в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».

95-граммовую баночку «лососевой икры» крымчанин приобрел за сказочные 170 рублей в одном из магазинов Симферополя. Придя домой, решил снять пробу с деликатеса — и очень огорчился.

«Говорят же, бесплатный сыр в мышеловке! То, что оказалось в баночке, икрой лососевой русской зернистой назвать нельзя», — резюмировал гурман, опубликовав фото продукта, который оказался переработанными водорослями, и указанного на этикетке состава.

Жаркую дискуссию под постом свел на нет самый банальный аргумент здравого смысла: если килограмм натуральной лососевой икры обоснованно стоит около пяти тысяч рублей, то 95 граммов никак не может стоить 170 рублей.

И сообщений о подобных «акциях» в сети гуляет предостаточно. Удивительно то, что люди сами себя обманывают: в конце концов, производитель «лососевой икры» из Владимирской области честно указал на этикетке, что икра состоит вовсе не из икры.

Имитацию, как правило, делают из раствора водорослей и рыбного бульона. Смесь подкрашивают и ароматизируют так, чтобы конечный продукт по цвету и вкусу походил на эталон. Кстати, специалисты предупреждают, что производители уже научились имитировать и «глазок» — отличительную черту натуральной икры.

Покупая новогодний деликатес, нужно обращать внимание на состав и цену: сильно дешевой икра быть не может. В такой банке в лучшем случае будет имитация, сообщили в АНО «Роскачество».

«Если банка жестяная, то есть непрозрачная, по внешнему виду отличить имитацию от натуральной продукции сложно. В прозрачной таре можно увидеть то, что содержится в банке. Еще имитированная икра может выдать себя неестественным цветом», — отметили в организации.

Джус (жидкость вокруг икры) в банке — абсолютно нормальное явление, но его не должно быть слишком много или слишком мало: «сухая» икра тоже может оказаться подделкой.

При выборе деликатеса лучше остановиться на продукции известных торговых марок, которые не будут рисковать имиджем и заменять лососевую икру на имитированную.

Еще один момент, на который следует обратит внимание, — способ хранения. Лучше не приобретать икру на развес, ведь тогда трудно будет установить условия хранения и дату производства. Вдобавок ко всему, такая продукция может оказаться несертифицированной.

Крупные торговые сети используют для хранения икры специальные холодильники с низкой температурой. На прилавке или в холодильнике с другими продовольственными товарами также может оказаться фальсификат.

«Открытую икру необходимо употребить как можно быстрее. Если вы понимаете, что не в состоянии съесть весь объем икры сразу, лучше заморозить ее порциями и размораживать по мере необходимости. При этом размораживать ее нужно медленно, при низких температурах», — советуют специалисты Роскачества.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отключение связи для «серых» устройств в Крыму с 1 декабря. С 1 декабря вступил в силу закон о борьбе с «серыми» SIM-картами. Согласно ему, операторы должны идентифицировать пользователей корпоративных номеров.

Стало известно что делает крымский бензин с топливным фильтром. Владелец авто опубликовал фото в соцсетях сильно загрязненного топливного фильтра.

Когда может навредить полезный крымский шиповник. Шиповник в Крыму — традиционный способ «поправить здоровье» осенью и зимой. Местные жители с удовольствием выращивают или собирают в лесу яркие ягоды и сушат целебный урожай.

В Крыму обнаружили тонны опасных продуктов. Сотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли и уничтожили 82,6 тонны некачественной и опасной продукции, пишут «Вести Севастополь».