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Власть

Поклонская защитила диссертацию о российско-украинских отношениях

08:02 понедельник, 20 декабря 2021

Посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ по теме российско-украинских отношений.

Об этом она сообщила в Instagram.

«Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже окончила. Защитила свою магистерскую диссертацию, поэтому я счастлива. Тема у меня великолепная, моя тема – «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе», – сказала Поклонская в своем видеообращении к подписчикам.

13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской стране Кабо-Верде.

Сама Поклонская назвала назначение большой честью и ответственностью перед страной, а также пообещала выполнить свой долг достойно и оправдать оказанное ей высокое доверие.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск. Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.

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