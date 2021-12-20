Власть
Опубликовано обращение севастопольца из чешской тюрьмы
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Александр Франчетти потерял 12 килограммов и находится в предынсультном состоянии.
Один командиров «севастопольской самообороны» Александр Франчетти, находящийся в чешской тюрьме, переправил обращение к властям РФ. В нем активный участник событий «русской весны» февраля-марта 2014 года говорит о резком ухудшении здоровья, а также описывает «юридическую несостоятельность обвинений», из-за которых он четвертый месяц сидит в пражской тюрьме Панкрац.
Андрей Ситников, представляющий объединение «Блокпост Севастополь», опубликовал в социальных сетях текст обращения Александра Франчетти, который ему 18 декабря передала мать задержанного.
По словам Александра Франчетти, 7 декабря через прокуратуру Праги он получил от украинской стороны официальное подозрение – напомним, Киев считает Александра Франчетти причастным к преступлением против государственности.
«Должен констатировать, что каждый пункт этого документа является абсолютной фальшивкой, в которой перевернуты места действий, хронология событий, указаны не существующие адреса, извращены все реальные факты, которые тысячами находятся в свободном доступе и которые цитируют годами чешские, российские европейские и украинские средства массовой информации», – комментирует полученное Франчетти.
С юридической точки зрения, пишет Франчетти, не совсем понятно, как он получил в Чехии правовой статус обвиняемого, если даже Украина его пока что лишь «подозревает».
«Хотелось, чтобы чешская республика представила мне это само обвинение или как-то пояснила, на основании чего, собственно, для этой республики я являюсь обвиняемым», – пишет Франчетти.
Задержанный севастополец подчеркивает, что его статус в Чехии подразумевает не только его обязательства, но и встречную обязанность Чешской Республики по обеспечению прав и свобод задержанного.
В Панкраце «из-за бесконечных допросов и угроз» у Александра начались серьезные проблемы со здоровьем – он жалуется на заболевания сердца и проблемы со зрением, стерт тазобедренный сустав из-за болезни РА, проблемы с зубами, постоянно опухают суставы колен, локти, он похудел на 12 килограммов, упало зрение. Находящийся в предынсультном состоянии крымчанин содержится в одиночной камере.
В переданном сообщении Александр Франчетти просит руководство Российской Федерации найти «необходимые конструктивные слова для Чешской республики, на которые та отреагирует, начнет немедленное расследование этой фальсификации и освободит меня из незаконного заключения».
В тексте использованы материалы: Форпост
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Опубликовано обращение севастопольца из чешской тюрьмы
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