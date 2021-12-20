Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Бахчисарайском районе
На трассе Бахчисарай – Отрадное столкнулись Lada и Mercedes.
На место происшествия выехали сотрудники «Крым-Спас», МЧС, скорая и ГИБДД.
«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Lada» и «Mercedes». Специалисты Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи, транспортировав пострадавшего водителя автомобиля «Lada» в карету скорой помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Затем спасатели деблокировали пассажирку автомобиля Lada и предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП.
В результате ДТП один человек погиб.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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