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Власть

Назван размер прожиточного минимума в Крыму

10:47 понедельник, 20 декабря 2021
Назван размер прожиточного минимума в Крыму

фото © br.rbth.com

Правительство Республики Крым установило величину прожиточного минимума на 2022 год в размере 12 274 рубля, что на 11,6% больше текущего.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.

«Величина прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась, в том числе в расчете на душу населения – на 11,6% (на 1 276 рублей), для трудоспособного населения – на 13,8% (на 1 626 рублей), пенсионеров – на 10,6% (на 1 010 рублей), детей – на 8,6% (на 1 007 рублей)», – говорится в сообщении.

Таким образом, прожиточный минимум в будущем году составит 12 274 рубля на душу населения, для трудоспособного населения – 13 379 рублей, пенсионеров – 10 556 рублей, детей – 12 720 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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