Назван размер прожиточного минимума в Крыму

фото © br.rbth.com

Правительство Республики Крым установило величину прожиточного минимума на 2022 год в размере 12 274 рубля, что на 11,6% больше текущего.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.

«Величина прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась, в том числе в расчете на душу населения – на 11,6% (на 1 276 рублей), для трудоспособного населения – на 13,8% (на 1 626 рублей), пенсионеров – на 10,6% (на 1 010 рублей), детей – на 8,6% (на 1 007 рублей)», – говорится в сообщении.

Таким образом, прожиточный минимум в будущем году составит 12 274 рубля на душу населения, для трудоспособного населения – 13 379 рублей, пенсионеров – 10 556 рублей, детей – 12 720 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане не экономят деньги и живут одним днем. Прожить полгода на свои сбережения смогут лишь 15% крымчан. И всего у 4% при случае получится продержаться год и дольше на накопленное.

Каждый второй крымчанин согласен на зарплату в конвертах. Получать «черную» зарплату готовы около половины крымчан, треть жителей региона не согласны на эти условия оплаты своего труда.

Экс-министр здравоохранения Крыма настойчиво хочет потратить 78 млн казенных рублей. Экс-министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов очень настойчиво хочет потратить 78 млн казенных рублей.

В Севастополе установили прожиточный минимум на 2022 год. Власти Севастополя установили на 2022 год величину прожиточного минимума и размер минимального уровня доходов для трудоспособных, пенсионеров и детей, проживающих в регионе.