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Происшествия

На дороге на Ай-Петри перевернулся автомобиль

12:22 понедельник, 20 декабря 2021
Ялта

В минувшие выходные на дороге на Ай-Петри, которую уже замело снегом, произошло ДТП.

Водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Видео устранения последствий инцидента разместили очевидцы в социальных сетях.

«Помогли девочкам перевернуть машину… Все живы и здоровы, кроме машины. Будьте осторожны на горных дорогах, сейчас очень скользко и уж точно не стоит ехать в горы на летней резине!», — призывает автор видео.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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