Происшествия
На дороге на Ай-Петри перевернулся автомобиль
В минувшие выходные на дороге на Ай-Петри, которую уже замело снегом, произошло ДТП.
Водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Видео устранения последствий инцидента разместили очевидцы в социальных сетях.
«Помогли девочкам перевернуть машину… Все живы и здоровы, кроме машины. Будьте осторожны на горных дорогах, сейчас очень скользко и уж точно не стоит ехать в горы на летней резине!», — призывает автор видео.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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