«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей

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В соцсетях регулярно жалуются на российские компании и сервисы, которые отказываются работать на территории Крыма и обслуживать крымчан.

Рагим Гумбатов Через poccийскую систему денежных переводов отправили в «российский» Крым деньги. Пришли получать, в банке сказали, что эта система в Крыму не работает...)

Александр Талипов

Платежная система QIWI ставит под угрозу энергетическую безопасность Крыма?Финансовая деятельность компании «КрымТЭЦ» оказалась частично заблокированной.Все дело в том, что компания QIWI в очередной раз не признает Крым территорией России и заблокировала программное обеспечение, принадлежащее ее дочерней структуре.

Программное обеспечение представляет собой облачный сервис для предприятий сферы ЖКХ, через который производится начисление платы за различные услуги, в том числе за энергию и тепло, в результате выпускается единый платежный документ - квитанция.

В настоящее время QIWI отключила от информационной системы «КрымТЭЦ».

У крымской компании возникли большие трудности с выпуском квитанций за ноябрь, сейчас их возможно будут набирать и печатать в ручном режиме, а это значительные задержки по времени, соответственно и задержки в оплатах, дальше проблемы будут нарастать снежным комом, а на дворе отопительный сезон..

Напомню, «КрымТЭЦ», это энергетическая компания, 37% акций которой принадлежит Республике Крым.

У «КрымТЭЦ» более 30 тысяч абонентов.

Евгений Брезицкий Зрада зрадная. А как вам портал rabota.ru, который отключил крымчан от своих услуг?

Владислав Осипов О, я тут попробовал КАСКО купить, и мне все болт показали.

Виктор Олейников …Мы в Крыму изгои. Сбербанка нет. И наши доверенности на континенте ничего не значат.

Ло Ней Дело не в Сбере, дело в принципе. ВВП обещал санкции российским компаниям, отказывающимся работать в Крыму, и что кто-то испугался? Нет. Даже Сбер наплевал. Это демонстрация слабости президента.

Юляшик Волошина …Почему, чтобы открыть счет в крупном банке, нужно ехать на материк. Почему чтобы посетить большой магазин с хорошим выбором, надо ехать на материк. Эти не работают, те не присылают, законы российские тоже не работают. Так мать вашу так, это часть России или нет?

Сергей Шабанов Зато родная гавань и заповедники и парки под застройку на шару.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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