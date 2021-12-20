Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег

фото © obyektiv.press

В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.

Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Снег только начал идти и, скорее всего, снежный покров будет сформирован только завтра. Сегодня в Крыму мокрый снег, снег, местами сильный. При этом в горах сегодня уже отрицательная температура воздуха», - рассказала Любецкая.

В ближайшие два дня в Крыму будет около 0, температура будет колебаться незначительно, однако уже в среду ударят настоящие морозы.

По прогнозам гидрометцентра, самые холодные дни ожидаются с 22 по 24 декабря, когда столбики термометров будут опускаться до – 15 градусов. На данный момент в столице Крыма идет мокрый снег.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что снег идет и в районе Ангарского перевала.

Ранее в гидрометцентре предупредили крымчан о надвигающихся морозах, которые принесет на полуостров холодный арктический воздух. При этом отрицательные температуры будут наблюдаться не только в ночные часы, но и днем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым идет непогода: мокрый снег, дожди, гололед и порывистый ветер. На полуострове ожидается ухудшение погодных условий - преходящие в снег дожди, налипание мокрого снега на провода, в горах гололедица.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 декабря.

Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь. Сильный дождь со снегом обрушится на Симферополь в пятницу после обеда, объявлено очередное штормовое предупреждение.