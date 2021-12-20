Общество
Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег
фото © obyektiv.press
В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.
Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Снег только начал идти и, скорее всего, снежный покров будет сформирован только завтра. Сегодня в Крыму мокрый снег, снег, местами сильный. При этом в горах сегодня уже отрицательная температура воздуха», - рассказала Любецкая.
В ближайшие два дня в Крыму будет около 0, температура будет колебаться незначительно, однако уже в среду ударят настоящие морозы.
По прогнозам гидрометцентра, самые холодные дни ожидаются с 22 по 24 декабря, когда столбики термометров будут опускаться до – 15 градусов. На данный момент в столице Крыма идет мокрый снег.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что снег идет и в районе Ангарского перевала.
Ранее в гидрометцентре предупредили крымчан о надвигающихся морозах, которые принесет на полуостров холодный арктический воздух. При этом отрицательные температуры будут наблюдаться не только в ночные часы, но и днем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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