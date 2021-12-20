Общество
Какой сегодня праздник 20 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работника органов безопасности (День ФСБ)
20 декабря свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности — отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.
Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.
В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.
Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day)
Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.
Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.
Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.
Праздник Митры
Праздник Митры приходится на 20 и 21 декабря. Митра (Mithra) — покровитель справедливости, всевидящее око Аши — истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия.
Также сегодня, 20 декабря, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Нила Столобенского
- День чествования пенсионеров и ветеранов МВД Украины
- Абросимов день
- День карманных вселенных
- День баночной тусовки
- День куриного рождества
- День уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) в США
- День аутсайдера (Underdog Day) в США
- День отмены рабства на Реюньоне
- День основания Макао
- День сангрии (National Sangria Day) в США
Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Игнатий, Павел, Афинодор, Антон, Лев, Исидор, Савин, Авраамий, Филофея, Нил, Дементий (Дометий), Акепсим, Акепсима, Амвросий (Абросим), Симферуса, Стратия.
Что происходило 20 декабря в прошлые годы
1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
1753 - в г. Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства.
1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины.
1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.
1938 - в СССР введены трудовые книжки.
1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ.
1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области.
1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством.
1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР.
1991 - принят Закон о милиции. С того дня в Украине официально отмечается День Милиции
1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.
2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 декабря. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Игры будущего - 2023» могут пройти в Севастополе. Организаторы Международного чемпионата по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего -2023» рассмотрят заявку Севастополя среди других девятнадцати регионов России, желающих принять масштабные соревнования.
Какой сегодня праздник 19 декабря. Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте и Симферополе откроют Почту Деда Мороза. 19 декабря состоится официальное открытие Почты Деда Мороза у главных новогодних елок в Ялте и Симферополе.
Какой сегодня праздник 18 декабря. Сегодня, 18 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Над чем смеются жители Крыма
Излюбленными темами для шуток большинства жителей Крымского полуострова являются туристы, аренда жилья и поголовное увлечение айфонами.
Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму
Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи
За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.
В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате дорожной аварии в селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма.
вчера
Над чем смеются жители Крыма
8 часов назад
Какой сегодня праздник 20 декабря фото
Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.