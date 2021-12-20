Какой сегодня праздник 20 декабря

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Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работника органов безопасности (День ФСБ)

20 декабря свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности — отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day)

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Праздник Митры

Праздник Митры приходится на 20 и 21 декабря. Митра (Mithra) — покровитель справедливости, всевидящее око Аши — истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия.

Также сегодня, 20 декабря, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Нила Столобенского

- День чествования пенсионеров и ветеранов МВД Украины

- Абросимов день

- День карманных вселенных

- День баночной тусовки

- День куриного рождества

- День уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) в США

- День аутсайдера (Underdog Day) в США

- День отмены рабства на Реюньоне

- День основания Макао

- День сангрии (National Sangria Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Игнатий, Павел, Афинодор, Антон, Лев, Исидор, Савин, Авраамий, Филофея, Нил, Дементий (Дометий), Акепсим, Акепсима, Амвросий (Абросим), Симферуса, Стратия.

Что происходило 20 декабря в прошлые годы

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1753 - в г. Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства.

1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины.

1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.

1938 - в СССР введены трудовые книжки.

1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ.

1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области.

1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством.

1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР.

1991 - принят Закон о милиции. С того дня в Украине официально отмечается День Милиции

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 декабря. Какие праздники будут завтра?

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