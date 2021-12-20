Власть
Более сотни камер фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Крыма
Более ста передвижных камер фиксации нарушений правил дорожного движения будут работать на дорогах Крыма в течение этой недели.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Уточняется, что комплексы будут работать с 7:30 до 20:30.
«В Симферопольском районе будут работать 24 передвижные камеры, в Симферополе – 10, в Бахчисарайском, Черноморском районах и Алуште по семь камер, в Сакском районе – 9, в Евпатории, Феодосии, Судаке, Первомайском и Ленинском районах – по 5 камер», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Ялте, Красногвардейском и Белогорском районах будут работать по четыре передвижные камеры, в Кировском и Нижнегороском районах – по три, в Керчи, Джанкое и Советстком районе – по одной камере.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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