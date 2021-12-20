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Авария в Севастополе: почти 30 улиц остались без воды
Почти 30 улиц на Северной стороне Севастополя остались без водоснабжения из-за аварии, специалисты уже работают над ее устранением.
Об этом сообщает городской «Водоканал».
По информации предприятия, вода с 17:00 отсутствует на улицах: Челюскинцев, Богданова, Приморская, Инженерная, Эскадронная, Циолковского, Симонок, Громова, Захарова, Гвардейская, Димитрова, Народных ополченцев, Пьянзина, Кудюрова, Надежды краевой, Каманина, Приморская, Братская, Переяславская, Потемкинцев, Александера.
Также в зоне отключения улицы Аллы Оношко, Некрасова, Весенняя, Софьи Перовской, Качинское шоссе, Загордянского и с 1-й Равелинной по 5 -ю Равелинную.
Ориентировочное время завершения работ на сетях водоканала - 00:00 21 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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