Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +2
море +12

Власть

Авария в Севастополе: почти 30 улиц остались без воды

18:17 понедельник, 20 декабря 2021
Севастополь

Почти 30 улиц на Северной стороне Севастополя остались без водоснабжения из-за аварии, специалисты уже работают над ее устранением.

Об этом сообщает городской «Водоканал».

По информации предприятия, вода с 17:00 отсутствует на улицах: Челюскинцев, Богданова, Приморская, Инженерная, Эскадронная, Циолковского, Симонок, Громова, Захарова, Гвардейская, Димитрова, Народных ополченцев, Пьянзина, Кудюрова, Надежды краевой, Каманина, Приморская, Братская, Переяславская, Потемкинцев, Александера.

Также в зоне отключения улицы Аллы Оношко, Некрасова, Весенняя, Софьи Перовской, Качинское шоссе, Загордянского и с 1-й Равелинной по 5 -ю Равелинную.

Ориентировочное время завершения работ на сетях водоканала - 00:00 21 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За новогодней елкой жителям Балаклавы придется ехать в другие районы. С 17 декабря жители Севастополя смогут купить новогоднюю елку во всех районах города, кроме Балаклавы, на организованных местными властями елочных базарах.

Пригород Симферополя остался без воды из-за аварии. В Симферопольском районе при проведении земляных работ подрядной организацией был поврежден участок водопровода, в связи с чем отключена вода ряду абонентов.

В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды. В Симферополе в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 09:00 20 декабря по 09:00 21 декабря будет ограничено водоснабжение.

В Симферополе не хватает порядка 250 дворников. В Симферополе необходимо очистить от мусора порядка 10 тыс. гектар.

Происшествия
В Севастополе такси внезапно пропало в дорожной яме

В Севастополе такси внезапно пропало в дорожной яме

Спешащий по своим ночным делам водитель не усмотрел знаки и барьеры ведущихся дорожных работ и свалился в разрытую яму на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Нины Ониловой в Севастополе.

Власть
Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки

Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки видео

Накануне в присутствии десятков горожан шумно и весело зажгли главную елку крымской столицы.

Происшествия
Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень

Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень

Уголовное дело возбуждено в Феодосии по факту ДТП, в котором пострадали три подростка.

Власть
В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО

В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по делу хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, сообщает ТАСС.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации