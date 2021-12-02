Взрыв газа в Керчи: власти планируют снести четыре этажа поврежденного дома

фото © МЧС Крыма

Власти Керчи планируют снести четыре этажа многоквартирного дома по ул. Кирова, 93, поврежденного в результате взрыва газа летом 2020 года.

Об этом сообщает в Telegram глава города Святослав Брусаков.

«Сегодня вновь организовали встречу в администрации с проектным институтом «Шельф». Обсудили вопросы капитального ремонта дома. Жителей еще раз уведомили о том, что при выполнении строительно-монтажных работ будет произведен демонтаж конструкций верхних этажей пострадавшего подъезда – от кровли до 7 этажа включительно. Во избежание порчи во время дождей оставшейся в нижних квартирах мебели, жителей попросили на время работ отодвинуть ее от стен и накрыть водонепроницаемым материалом», – говорится в сообщении.

Брусаков сообщил, что «нацелены на скорейшее начало ремонта».

«Мною направлено письмо главе Республики Крым о выделении средств на финансирование восстановительных работ из Резервного фонда РК. Ждем этих ассигнований в начале следующего года и тогда начнем работу по заключению контракта», – сообщил Брусаков.

Взрыв газа и пожар в многоэтажном доме по улице Кирова в Керчи произошел 26 августа 2020 года. По информации подконтрольных России властей, в результате инцидента пострадала женщина. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Также спасатели сообщали, что после взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат между 10 и 9 этажом. В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации. Третий подъезд многоэтажки в Керчи, где произошел взрыв, признали аварийным.

В 2021 году Следственный комитет завершил расследование в отношении трех сотрудников предприятия «Крымгазсети», которых обвиняют во взрыве бытового газа на 9-ом этаже одной из многоэтажек в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев. Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.

В Симферополе решили погасить Вечный огонь. Функционирование Вечного огня в парке им. Гагарина в крымской столице приостановят для проведения профилактических работ.

В четверг два десятка улиц Симферополя останутся без света. 2 декабря в нескольких районах Симферополя с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта на сетях.

Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева. Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».