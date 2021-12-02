Власти Ялты уточнили масштаб разрушений от урагана

фото © Янина Павленко

Уборка территории населенных пунктов ялтинского региона после урагана продолжается второй день с учетом уточненного масштаба разрушений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Второй день после бури продолжаем приводить город в порядок и оценивать масштаб разрушений. Над ликвидацией последствий сегодня работают 216 человек и 67 единиц техники», – написала она.

Павленко уточнила, что на территории Большой Ялты ураганом были сорваны крыши с 40 зданий и повалено 195 деревьев. «90 деревьев уже распилили и убрали, остальные – в работе», – добавила она.

При этом глава администрации Ялты подчеркнула, что все социальные объекты подключены к ресурсам обеспечения. «Осталось возобновить электроснабжение по 22 адресам. Также в работе», – заявила градоначальница.

Она поблагодарила «всех, кто помогает наладить в городе привычную жизнь, и лично главу Крыма, который держит на контроле все самые острые проблемы, требующие оперативного решения».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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