В Судаке пони съели городскую клумбу

В Судаке наказали владельца пони, которые во время самовыгула испортили зеленые насаждения.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Инцидент произошел на территории скейт-парка по улице Коммунальной.

Местные жители сообщили о невоспитанных животных в администрацию Судака, власти отреагировали быстро.

«Личность собственника данных животных установлена. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства (самовольный выгул животных)», - сообщил руководитель отдела муниципального контроля администрации Судака Денис Годило.

Теперь нарушитель должен не только следить за выгулом питомцев, но и компенсировать высадку растений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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