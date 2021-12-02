Происшествия
В России рекордная смертность со времен Второй мировой войны
С декабря 2020 по ноябрь 2021 года число смертей в России достигло 2 млн 400 тыс. человек.
Показатели хуже этих фиксировались только во Вторую мировую войну, пишут Ведомости.
Тогда с 1941 по 1945 год смертность была в два-три раза выше: на тысячу единиц населения умирало до 50 человек. Следующий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году, когда умерли 2 млн 370 тыс. россиян.
К рекордной смертности привела пандемия коронавируса. В феврале и июне смертность от ковида достигала максимума. Во время осенней волны суточная смертность превышала показатель в 1000 человек несколько дней подряд.
Однако эксперты полагают, что дело не только в коронавирусе, а в перегруженности системы здравоохранения. Люди не могут вовремя получить помощь, так как медицина сосредоточилась на борьбе с ковидом.
Показательный случай произошел в Ленинградской области, когда 90-летняя пенсионерка от отчаяния решила сама себя прооперировать.
Не последнюю роль в избыточной смертности сыграло естественное старение населения. Если в прошлом году россиян категории 60+ насчитывалось 32 млн 800 тыс., то только на начало 2021 года их было 33 млн 500 тыс. человек.
Несколько тысяч в статистику добавили смерти от алкоголизма и наркомании.
В целом убыль населения за последние 12 месяцев в России составила 990 тыс. человек без учета миграционного потока. То есть сейчас в нашей стране живет почти на миллион человек меньше, чем в прошлом году. Это худший показатель естественной убыли с 2000 года, тогда он составил 958 532 человека.
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