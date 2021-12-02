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Власть

В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19

11:51 четверг, 2 декабря 2021

Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым министерству здравоохранения РК бюджетные ассигнования на непредвиденные расходы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в части приобретения набора экспресс-тестов для выявления антигена SARS-CoV-2… в сумме 72 000 000 рублей», – говорится в документе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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