В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19

Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым министерству здравоохранения РК бюджетные ассигнования на непредвиденные расходы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в части приобретения набора экспресс-тестов для выявления антигена SARS-CoV-2… в сумме 72 000 000 рублей», – говорится в документе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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