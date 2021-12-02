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Происшествия

В Крыму упавшая труба убила рабочего

12:57 четверг, 2 декабря 2021

Сотрудник крымского предприятия предстанет перед судом за допущенную по неосторожности смерть рабочего.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю.

Как установило следствие, в одном из сел Красногвардейского района обвиняемый, ответственный за соблюдение требований охраны труда, допустил их нарушение. В результате при проведении работ с применением грузоподъемного крана погиб один из работников.

«Вышедшая из зацепа металлическая труба упала на рабочего. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе.

Материалы уголовного дела с собранной доказательной базой были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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