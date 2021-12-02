Происшествия
В Крыму упавшая труба убила рабочего
Сотрудник крымского предприятия предстанет перед судом за допущенную по неосторожности смерть рабочего.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю.
Как установило следствие, в одном из сел Красногвардейского района обвиняемый, ответственный за соблюдение требований охраны труда, допустил их нарушение. В результате при проведении работ с применением грузоподъемного крана погиб один из работников.
«Вышедшая из зацепа металлическая труба упала на рабочего. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе.
Материалы уголовного дела с собранной доказательной базой были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ночью под Симферополем «Лада» протаранила забор жилого дома. Этой ночью в селе Партизанском Симферопольского района на улице Братьев Гнатенко водитель за рулем «Лады» врезался в забор жилого дома.
В России рекордная смертность со времен Второй мировой войны. С декабря 2020 по ноябрь 2021 года число смертей в России достигло 2 млн 400 тыс. человек.
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе. Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.
В Крыму девушка перепутала газ с тормозом и сильно повредила чужое авто. В поселке Новофедоровска Сакского района произошло курьезное ДТП с серьезными материальными последствиями.
Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna
Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.
Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 2 декабря фото
Сегодня, 2 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
29 ноября
В Крыму прошел грязевой дождь
29 ноября
Зима отменяется: в Крым идет очередное потепление
Снежный покров начнет растает уже сегодня днем, ожидаются дожди.