В Крыму мужчина устроил поножовщину у бара

Крымские правоохранители задержали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел возле одного из ночных заведений Симферополя.

В ходе конфликта один из мужчин схватился за нож.

«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали одного из участников конфликта, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам. К моменту прибытия правоохранителей он уже успел ранить одного человека в брюшную полость», - уточнили в ведомстве.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Он передан полицейским. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трое рецидивистов напали на мужчину в симферопольском баре. В отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратился 33-летний житель Черноморского района.

В Симферопольском районе мужчина ограбил пригласившую его в гости девушку. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в краже у 22-летней жительницы села Мирное Симферопольского района мобильного телефона, беспроводных наушников, золотой цепи, кулона, сережек и зарядного устройства с блоком питания.

Разула и обокрала: севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже у знакомого. После случайного знакомства мужчина лишился обуви и денежных сбережений.

Полицейские в Ялте нашли подростков - угонщиков мопедов. Полицейские в Ялте выявили новые эпизоды кражи мопедов в рамках уголовного дела в отношении двух подростков.