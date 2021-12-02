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Происшествия

В Крыму мужчина устроил поножовщину у бара

17:57 четверг, 2 декабря 2021

Крымские правоохранители задержали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел возле одного из ночных заведений Симферополя.

В ходе конфликта один из мужчин схватился за нож.

«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали одного из участников конфликта, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам. К моменту прибытия правоохранителей он уже успел ранить одного человека в брюшную полость», - уточнили в ведомстве.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Он передан полицейским. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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