Происшествия
В Крыму мужчина устроил поножовщину у бара
Крымские правоохранители задержали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел возле одного из ночных заведений Симферополя.
В ходе конфликта один из мужчин схватился за нож.
«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали одного из участников конфликта, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам. К моменту прибытия правоохранителей он уже успел ранить одного человека в брюшную полость», - уточнили в ведомстве.
Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Он передан полицейским. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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