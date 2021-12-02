В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем

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Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«Приговором суда глава администрации признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Также чиновник лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Деяния чиновника были классифицированы как совершение преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Пресс-служба суда не раскрывает имя осужденного. Из опубликованных на сайте суда данных следует, что речь идет о действующем главе администрации сельского поселения Олеге Чемекове.

В сентябре минувшего года сообщалось, что вступило в силу постановление суда, в соответствии с которым глава сельского поселения на полтора года лишен права управлять автомобилем и оштрафован на 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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