Происшествия
В Крыму электричка насмерть сбила неизвестного мужчину
В Крыму в районе города Саки электричка насмерть сбила мужчину, вышедшего на рельсы.
Об этом сообщает Крымское линейное управление МВД России на транспорте.
«Поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Саки о том, что машинистом электропоезда Евпатория – Симферополь на 38 километре перегона применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека. Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина», - сообщили транспортные полицейские.
На данное время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, ищут свидетелей и устанавливают личность погибшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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