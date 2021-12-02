В Крыму электричка насмерть сбила неизвестного мужчину

В Крыму в районе города Саки электричка насмерть сбила мужчину, вышедшего на рельсы.

Об этом сообщает Крымское линейное управление МВД России на транспорте.

«Поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Саки о том, что машинистом электропоезда Евпатория – Симферополь на 38 километре перегона применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека. Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина», - сообщили транспортные полицейские.

На данное время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, ищут свидетелей и устанавливают личность погибшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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