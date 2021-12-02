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Происшествия

В Бахчисарайском районе собаку убило током из-за упавших проводов

В Бахчисарайском районе в селе Богатырь жертвой разгула стихии стала собака.

Бездыханное тело пса, лежавшего на одной из улиц рядом с упавшими проводами, обнаружили жители села. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Судя по всему, причиной гибели животного стали электропровода, которые оборвало порывом ураганного ветра.

Напомним, что несколько дней в Крыму свирепствовала стихия, в результате чего, 2700 абонентов остались без электричества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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