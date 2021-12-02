Происшествия
В Бахчисарайском районе собаку убило током из-за упавших проводов
В Бахчисарайском районе в селе Богатырь жертвой разгула стихии стала собака.
Бездыханное тело пса, лежавшего на одной из улиц рядом с упавшими проводами, обнаружили жители села. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Судя по всему, причиной гибели животного стали электропровода, которые оборвало порывом ураганного ветра.
Напомним, что несколько дней в Крыму свирепствовала стихия, в результате чего, 2700 абонентов остались без электричества.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Корабли Черноморского флота России уплывают в Египет
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В ялтинском порту затонуло судно
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