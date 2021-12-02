В Бахчисарайском районе собаку убило током из-за упавших проводов

В Бахчисарайском районе в селе Богатырь жертвой разгула стихии стала собака.

Бездыханное тело пса, лежавшего на одной из улиц рядом с упавшими проводами, обнаружили жители села. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Судя по всему, причиной гибели животного стали электропровода, которые оборвало порывом ураганного ветра.

Напомним, что несколько дней в Крыму свирепствовала стихия, в результате чего, 2700 абонентов остались без электричества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму упавшая труба убила рабочего. Сотрудник крымского предприятия предстанет перед судом за допущенную по неосторожности смерть рабочего.

В Крыму электричка насмерть сбила неизвестного мужчину. В Крыму в районе города Саки электричка насмерть сбила мужчину, вышедшего на рельсы.

Ночью под Симферополем «Лада» протаранила забор жилого дома. Этой ночью в селе Партизанском Симферопольского района на улице Братьев Гнатенко водитель за рулем «Лады» врезался в забор жилого дома.

В России рекордная смертность со времен Второй мировой войны. С декабря 2020 по ноябрь 2021 года число смертей в России достигло 2 млн 400 тыс. человек.