Власть
Свыше двух миллиардов рублей потратят в Крыму на капремонт водовода
До конца текущего года в Крыму капитально отремонтируют водовод, на эти цели выделено 2 миллиарда 486 миллионов рублей, говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт водовода от ВОС «Жаворонки» до НС «Веселое» и от НС «Веселое» до совхоза Дзержинского», — сказано в документе.
Напомним, на предприятии «Вода Крыма» планируют за три года снизить процент потерь воды в водопроводных сетях с 50% хотя бы до 20%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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