Свыше двух миллиардов рублей потратят в Крыму на капремонт водовода

До конца текущего года в Крыму капитально отремонтируют водовод, на эти цели выделено 2 миллиарда 486 миллионов рублей, говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Капитальный ремонт водовода от ВОС «Жаворонки» до НС «Веселое» и от НС «Веселое» до совхоза Дзержинского», — сказано в документе.

Напомним, на предприятии «Вода Крыма» планируют за три года снизить процент потерь воды в водопроводных сетях с 50% хотя бы до 20%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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