Странности
Симферополец продает на «Авито» редкий орех за 300 тысяч рублей
Житель Симферополя выставил на продажу в интернете трехстворчатый грецкий орех и запросил за него 300 тысяч.
Мужчина обосновал высокую стоимость его уникальностью, ведь не часто в природе встречается трехстворчатый грецкий орех.
«Природная аномалия встречается крайне редко. Является талисманом притягивающим удачу и благополучие», — написано в объявлении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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