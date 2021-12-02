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Странности

Симферополец продает на «Авито» редкий орех за 300 тысяч рублей

10:32 четверг, 2 декабря 2021

Житель Симферополя выставил на продажу в интернете трехстворчатый грецкий орех и запросил за него 300 тысяч.

Мужчина обосновал высокую стоимость его уникальностью, ведь не часто в природе встречается трехстворчатый грецкий орех.

«Природная аномалия встречается крайне редко. Является талисманом притягивающим удачу и благополучие», — написано в объявлении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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