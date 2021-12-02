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Власть

Развожаев хочет прокатить Лукашенко по морю

06:34 четверг, 2 декабря 2021
Развожаев хочет прокатить Лукашенко по морю

фото © Telegram-канал «Пул Первого»

Губернатор ждет президента Белоруссии, чтобы показать ему город-герой.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал провести президенту Белоруссии Александру Лукашенко экскурсию по городу и прокатить его на морском судне в случае его визита в регион. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является частью России» и выразил намерение посетить полуостров. Причем начать поездку он хочет с визита в Севастополь.

По словам Развожаева, когда белорусский лидер прибудет в город-герой, то он проведет для президента экскурсию по историческим местам, новым паркам и виноградникам, а также прокатит гостя на морском судне.

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