Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 декабря.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 10 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 11 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 1 до 8 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Порывы ветра свыше 40 м/с зафиксировали этой ночью на Ай-Петри. Максимальные порывы ветра в Крыму минувшей ночью зафиксировали на горе Ай-Петри, там же выпало наибольшее количество осадков.

Прогноз погоды в Крыму на среду 1 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 декабря.

Стихия ударит по Крыму ночью: срочное предупреждение. В ночь на среду в Крыму вновь ожидается шквальный ветер и сильные дожди, основной удар стихии придется на восточные и южные регионы.

Крым на пороге второго удара стихии: ситуация в городах. В Крыму сохраняется действие штормового предупреждения, до конца суток и ночью ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.