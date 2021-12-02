Обоснованная стоимость проезда в Севастополе составляет 48 рублей

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Существующие тарифы на проезд в городском транспорте чуть не вдвое ниже обоснованного экономического уровня, и это одна из причин непростого финансового положения городского монополиста пассажирских перевозок - ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Такое мнение высказал директор департамента транспорта Павел Иено.

Комментируя причины, по которым у госпредприятия образовался гигантский долг за средства перевозок, а также за свет и отопление, хотя стоимость проезда в Севастополе заметно выше, чем в соседней Республике Крым, Павел Иено заявил, что каждый регион имеет свои условия.

«Есть приказ Минтранса, который определяет методику расчета тарифа. Если мне не изменяет память, то это должно быть не более 7% от среднедушевого дохода. Тариф 20/26 рублей не превышает данного показателя», – высказал уверенность Павел Иено.

При этом, по словам руководителя городского транспорта, эти низкие тарифы тяжким бременем лежат на «Севэлектроавтотрансе».

«В 2019 году принята ставка экономически обоснованного тарифа – в районе 28-29 рублей. Если говорить про текущие цены – порядка 48 рублей. Это один из факторов, который влияет на экономическую эффективность предприятия», – объяснил Иено.

Напомним, ранее Павел Иено сообщил, что до нового года все многомиллиардные долги «Севэлектроавтотранса» будут погашены.

Стоимость тарифов в Севастополе оказалась в фокусе общественного внимания накануне выборов, когда источники сообщили о грядущем подорожании проезда. В правительстве решительно открестились от такой идеи – однако вскоре после волеизъявления стоимость проезда выросла именно так, как и предполагалось. Впрочем, в правительстве упорно продолжают называть повышение стоимости проезда в двух видах городского транспорта из трех – «выравниванием».

В тексте использованы материалы: Форпост

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