Ночью под Симферополем «Лада» протаранила забор жилого дома

Этой ночью в селе Партизанском Симферопольского района на улице Братьев Гнатенко водитель за рулем «Лады» врезался в забор жилого дома.

«Несчастный дом, он стоит на повороте и это уже не первый подобный случай», — рассказывают местные жители.

К счастью, обошлось без жертв.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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