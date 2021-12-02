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Происшествия

Ночью под Симферополем «Лада» протаранила забор жилого дома

08:23 четверг, 2 декабря 2021

Этой ночью в селе Партизанском Симферопольского района на улице Братьев Гнатенко водитель за рулем «Лады» врезался в забор жилого дома.

«Несчастный дом, он стоит на повороте и это уже не первый подобный случай», — рассказывают местные жители.

К счастью, обошлось без жертв.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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