Происшествия
Ночью под Симферополем «Лада» протаранила забор жилого дома
Этой ночью в селе Партизанском Симферопольского района на улице Братьев Гнатенко водитель за рулем «Лады» врезался в забор жилого дома.
«Несчастный дом, он стоит на повороте и это уже не первый подобный случай», — рассказывают местные жители.
К счастью, обошлось без жертв.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе. Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.
В Крыму девушка перепутала газ с тормозом и сильно повредила чужое авто. В поселке Новофедоровска Сакского района произошло курьезное ДТП с серьезными материальными последствиями.
Дело умершего в Ялте чиновника из Москвы: появились новые детали. Судмедэксперт, который проводил экспертизу обнаруженного в Ялте тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Смертельное ДТП на «Тавриде»: Lada врезалась в трактор. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма.
Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 2 декабря фото
Сегодня, 2 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Отключение связи для «серых» устройств в Крыму с 1 декабря
С 1 декабря вступил в силу закон о борьбе с «серыми» SIM-картами. Согласно ему, операторы должны идентифицировать пользователей корпоративных номеров.
вчера
Зима отменяется: в Крым идет очередное потепление
16 часов назад
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе видео
Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.