Нацпроекты в Севастополе исполнены менее чем на 70 процентов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел с участием и.о. прокурора города Максима Жука координационное совещание по реализации национальных проектов. Оно было посвящено проблемным вопросам.

«В городе реализуются задачи 11 национальных проектов. Исполнение бюджета проектов на 24 ноября составляет 68%, по двум национальным проектам – «Культура» и «Жилье и городская среда» – 100%», – сообщил глава города подписчикам в сети «ВКонтакте».

К 100-процентному показателю приближаются результаты исполнения задач проектов «Образование» и «Безопасные и качественные дороги».

«На аналогичную дату прошлого года исполнение бюджета по национальным проектам составляло 59%. Позитивная динамика присутствует. Но задача, которую ставлю перед правительством города, – завершать все мероприятия к 1 декабря текущего года. Будем стремиться к этому результату», – добавил Развожаев.

Он назвал основные причины задержек: ошибки в проектах, выполненных в 2017-2018 годах, и потребовавшие перепроектирования и повторного прохождения экспертизы, существенное повышение стоимости строительных материалов, произошедшее в этом году. «По «Горняку» еще и контракт пришлось разрывать с недобросовестными подрядчиками, выигравшими конкурс в 2019 году, проходить судебные процедуры. Тем не менее, «Горняк» закончим в этом году, вторую очередь спортивно-оздоровительного комплекса и садик – в следующем», – добавил губернатор.

Окончательные итоги работы по национальным проектам в текущем году будут подведены в конце декабря.

Подобные совместные совещания будут регулярными.

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