Крымчанин до смерти избил своего деда и отправится в колонию на девять лет

Житель Советского района Крыма в свой день рождения избил родного деда, от чего последний скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

«Крымчанин, проживающий вместе со своим дедушкой 1939 года рождения, в одиночку праздновал свое 33-летие. Празднование не обошлось без спиртных напитков. Дед, будучи недовольным образом жизни своего внука, словесно поучал его, – говорится в сообщении. – Желая заставить деда замолчать, внук умышленно нанес ему не менее десяти ударов кулаками в область головы, шеи и грудной клетки. В результате полученных травм дед скончался в больнице».

В суде уточнили, что во время осмотра места преступления – дома подсудимого, одной из комнат, где проживал внук, – сотрудники полиции нашли и изъяли трехлитровую банку с наркотическим средством каннабис (марихуана). Действия мужчины были классифицированы как совершение преступления по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

«В судебном заседании подсудимый признал свою вину в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств, но не признал умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью деда, опасного для его жизни и повлекшее по неосторожности его смерть», – уточнили в суде.

Суд признал подсудимого виновным в совершенных преступлениях и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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