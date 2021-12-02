Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna

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Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.

Крымчане с первого декабря могут привиться от коронавируса прямо на границе Крыма с Херсонской областью. Там начали работать пункты вакцинации, сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

Оборудование пунктов вакцинации на КПВВ, расположенных на административной границе, стало одной из задач, которые властям Херсонской области поставила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время своей поездки на админграницу 23-24 ноября.

Во время ее визита анонсировали запуск легальных автобусных маршрутов, организацию своевременной уборки мусора на КПВВ и прилегающих к ним территориям, а также покупку четырех электрокаров для перевозки людей из населенных пунктов Херсонской области до админганицы и в обратном направлении.

С первого декабря на пунктах пропуска «Каланчак» и «Чонгар» крымчане могут привиться вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.

«Приглашаем жителей временно оккупированного Крыма посетить КПВВ, пообщаться с врачами и гражданами, которые проявили желание вакцинироваться. Следите за анонсами на сайте Херсонской облгосадминистрации», – сказал замглавы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

По информации сайта «Суспільне.Херсон», обнародовавшего видео с пунктов вакцинации на «Чонгаре» и «Каланчаке», там уже есть первые крымчане, бесплатно получившие прививки.

«Работаем в нормальном режиме. Сейчас в наличии только вакцина «Пфайзер». Есть коробка с вакциной, одна ампула рассчитана на шестерых людей, срок годности – два часа», – рассказала журналистам медсестра, работающая в пункте вакцинации на КПВВ «Каланчак».

Врач-терапевт Каланчакского центра первичной медицинской помощи Наталья Жабицкая говорит, что скоро у крымчан будет возможность выбирать и другие вакцины, доступные в Украине. В настоящее время там прививаются по живой очереди, а в дальнейшем заработает онлайн-запись. Вакцинироваться на админгранице могут все желающие граждане Украины.

Наталья Жабицкая также сообщила, что у крымчан, привитых «Спутником V» или другими российскими вакцинами, «нет противопоказаний» для получения вакцин, одобренных ВОЗ: «Пфайзера», «Модерны» или «Коронавака».

В начале декабря пункты вакцинации на админгранице Крыма и Херсонской области будут работать с 09.00 до 15.00 часов, со среды по пятницу. А если станут востребованными, то перейдут на пятидневную рабочую неделю, рассказала Галина Коваль. По ее словам, уже решается вопрос о том, чтобы крымчане прямо на месте могли получить бумажный сертификат с печатью о полной вакцинации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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