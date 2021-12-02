Крым готовится к очередной буре: объявлено штормовое

Сильный ветер и дожди прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в республике ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 4 декабря дожди, местами сильные (10-20 мм)», - говорится в сообщении.

Спасатели прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», - подчеркнули в спасательном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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