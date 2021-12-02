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Корабли Черноморского флота России уплывают в Египет

14:58 четверг, 2 декабря 2021
Корабли Черноморского флота России уплывают в Египет

фото © tass.ru

Три корабля Черноморского флота завершают переход в Египет для участия в совместном военно-морском учении «Мост дружбы – 2021».

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, официальный заход кораблей в порт Египта запланирован на 3 декабря.

«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы – 2021», – говорится в сообщении. – В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742».

Учение будет проходить в восточной части Средиземного моря в районе Александрийского залива. Морякам предстоит действовать под руководством объединенного штаба учения по единому плану. Корабли будут выполнять задачи по отражению атак условного противника, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета.

«Целью учения, которое пройдет с 3 по 10 декабря, является подготовка и планирование совместных действий по защите ограниченных морских районов от различных угроз, проведению поисково-спасательных операций и досмотру подозрительных судов», – уточнили на флоте.

Российско-египетское учение «Мост дружбы» проводится с 2015 года. В прошлом году учение проходило во второй половине ноября в акватории Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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