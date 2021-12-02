Корабли Черноморского флота России уплывают в Египет

фото © tass.ru

Три корабля Черноморского флота завершают переход в Египет для участия в совместном военно-морском учении «Мост дружбы – 2021».

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, официальный заход кораблей в порт Египта запланирован на 3 декабря.

«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы – 2021», – говорится в сообщении. – В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742».

Учение будет проходить в восточной части Средиземного моря в районе Александрийского залива. Морякам предстоит действовать под руководством объединенного штаба учения по единому плану. Корабли будут выполнять задачи по отражению атак условного противника, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета.

«Целью учения, которое пройдет с 3 по 10 декабря, является подготовка и планирование совместных действий по защите ограниченных морских районов от различных угроз, проведению поисково-спасательных операций и досмотру подозрительных судов», – уточнили на флоте.

Российско-египетское учение «Мост дружбы» проводится с 2015 года. В прошлом году учение проходило во второй половине ноября в акватории Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из воинской части в Севастополе украли более сотни парашютов. Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о краже 118 парашютов различных систем, в результате которой министерству обороны был нанесен ущерб на 17,6 млн рублей.

Крымский суд отправил офицера запаса в колонию-поселение за мошенничество. Крымский гарнизонный суд признал офицера запаса виновным в мошенничестве.

Россия с минувшей недели начала переброску своих войск в Крым. Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает о том, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.

Россия везет в Крым тяжелые огнеметные системы. Минобороны планирует до 2027 года сформировать в Южном военном округе три новых батальона с тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» на базе танка и новейшей «Тосочкой» на колесном шасси.