Климатолог спрогнозировал теплую и снежную зиму в Крыму

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Из-за высокой активности циклонической деятельности текущая зима будет теплой и снежной.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил климатолог Владимир Рябов.

«Я думаю, что нужно готовиться к тому, что в этом году снега будет больше. Температуры не будут достаточно холодными, они останутся в пределах того диапазона, к которому мы привыкли за последние зимы. А снега может быть больше», - уточнил Рябов.

Он подчеркнул, что практически в каждом месяце этого года на полуострове выпадало больше месячной нормы осадков, кроме октября, тогда от месячной нормы выпало лишь 10-15%.

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