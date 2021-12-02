Долги «солнечных» компаний Крыма проданы с дисконтом в 99 процентов

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Право требования дебиторской задолженности московской компании-банкрота «Пауэр Сервисез» у 15 предприятий так называемой солнечной группы (обслуживают солнечные электростанции в Крыму, имеют в названии слова «солар» или «пиви») на общую номинальную сумму 579 млн руб продано на открытых торгах за 3 млн руб.

Протокол торгов был подписан арбитражным управляющим сегодня.

«Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов общество с ограниченной ответственностью «Системные Решения», который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника в размере 3 007 000.00, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов», – сказано в протоколе.

«Системные решения» (Москва) стали единственным участником торгов. Компания приобрела задолженность ООО «Калипсо Солар», «Канари Солар», «Леннет Солар», «Кларион Солар», «Бора Солар», «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2», «Краймиа Солар 3», «Краймиа Солар 4», «Краймиа Солар 5», «Юпитер Солар», «Капелла Солар», «Орион Солар», «Ориол Солар», «Оузил Солар» за 0,5% от ее номинальной суммы, которая, согласно документации торгов, составляет 579,2 млн руб. Рыночная стоимость оценена в 14,886 млн руб, с этой суммы торги и стартовали.

В начале октября на торги уже выставлялось право требования дебиторской задолженности у этих компаний, но в составе единого лота еще с девятью подобными должниками. Тогда на торги с начальной ценой в 15,216 млн руб не было подано ни одной заявки.

Право требования дебиторки у оставшихся девяти должников сейчас также реализуется в форме публичного предложения. Номинальная сумма задолженности ООО «Йота Солар», «Йота Пиви», «Лямбда Пиви», «Омега Пиви», «Омега Солар», «Тета Пиви», «Тета Солар», «Эпсилон Пиви», «Эпсилон Солар» составляет 28,892 млн руб, рыночная стоимость (она же стартовая) – 2,021 млн руб. На сегодня в торгах действует временной интервал, при котором лот можно приобрести за сумму от 0,202 млн руб. Окончание приема заявок – 29 ноября.

99,99% доли ООО «Системные решения» принадлежит закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «Капекс» (находится в управлении «Прагма Капитал»), 0,01% – его генеральному директору Алексею Давыдову.

«Системным решениям» также принадлежит 49% в ООО «СБК трейд», остальные 51% – у ООО «СБК Стекло». В свою очередь 99% «СБК Стекло» принадлежат ООО «СБК Проект», в котором 99,99998% – у ООО «Сбербанк Капитал». При этом единственным учредителем «Сбербанк Капитал» является ПАО «Сбербанк».

Инвестором в солнечные электростанции на территории Крыма («Перово», «Митяево», «Охотниково» и «Родниково») в 2010-2012 годах выступала австрийская ActivSolar через украинскую дочку ООО «Актив Солар». Она же под каждую очередь строительства открывала новое юрлицо для минимизации проекта и упрощения получения кредитного финансирования. Все они сейчас находятся в стадии банкротства либо ликвидированы, учредителями значатся компании, зарегистрированные на Кипре.

Самый большой кредит группе «солнечных» компаний предоставила в апреле 2012 года «ВТБ Кэпитал ПиЭлСи» (VTB Capital plc). Тогда заемщиками выступили ООО «Альфа Солар», «Бета Солар», «Зета Солар» и «Гамма Солар», общая сумма двух траншей – 175 млн евро, срок – до 30 июня 2020 года, назначение – финансирование проекта по производству солнечной энергии, процентная ставка – 10,50% годовых.

В конце ноября 2017 года Арбитражный суд Крыма по иску «ВТБ Кэпитал ПиЭлСи» признал «Альфа Солар» банкротом и ввел процедуру наблюдения. При этом он удовлетворил требования кредитора на сумму 8,469 млрд руб.

По данным одного из источников газеты «Коммерсантъ», общий долг «группы» перед банками составлял 63 млрд рублей.

Австрийскую ActivSolar СМИ прямо связывали с украинскими олигархами времен президентства Виктора Януковича – братьями Клюевыми.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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