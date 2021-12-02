Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19 ● Пациенты из «красной зоны» в Крыму могут исповедаться у священника ● Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения
Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
фото © pixabay.com
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«Всего выявлено 120 339 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 871 человек, за весь период – 109 302», - говорится в сообщении.
По данным минздрава, от осложнений болезни скончались еще 24 пациента.
Таким образом, общее количество жертв пандемии достигло 3 656.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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