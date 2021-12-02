Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму

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На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Всего выявлено 120 339 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 871 человек, за весь период – 109 302», - говорится в сообщении.

По данным минздрава, от осложнений болезни скончались еще 24 пациента.

Таким образом, общее количество жертв пандемии достигло 3 656.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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