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Происшествия

Автоматной очередью отметили свадьбу в Симферополе

18:47 четверг, 2 декабря 2021
Автоматной очередью отметили свадьбу в Симферополе

фото © Новости Крыма

В Симферополе полицейские задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу из автомата на улицах города.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Двое мужчин устроили стрельбу в воздух на улицах города из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже», – говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Кировского района Крыма двадцати шести и тридцати трех лет.

Автомат у них изъяли и обоих доставили в отдел полиции. Какое наказание грозит нарушителям общественного порядка, в МВД не уточнили.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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