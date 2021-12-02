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Происшествия

Автоледи под «градусом» устроила ДТП в Симферополе

13:11 четверг, 2 декабря 2021

Крымские правоохранители привлекли к ответственности 45-летнюю женщину, которая повторно села за руль в нетрезвом состоянии и устроила ДТП.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Симферополе.

За рулем одного из них сидела женщина, которая уехала с места аварии. В течение часа сотрудники ГИБДД установили нарушительницу.

«Внешние признаки водителя указывали на то, что она находится в состоянии опьянения. После неоднократных попыток освидетельствования на месте, ей было предложено проехать в медучреждение для определения состояния опьянения, на что она ответила отказом. От управления автомобилем женщину отстранили и составили в отношении нее ряд административных материалов», - рассказали в ведомстве.

При проверке по базам данных дорожной полиции выяснилось, что нарушительница ранее уже привлекалась к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В связи с этим в ее действиях усматриваются признаки уголовного преступления. За повторную езду в нетрезвом состоянии злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы. Собранные материалы дела переданы в органы дознания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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