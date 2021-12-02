Армия Украины провела артиллерийские учения у Крыма

фото © mil.gov.ua

ВСУ отработали новые тактические приемы ведения боев с учетом опыта войны на Донбассе.

Украинская артиллерия провела учения на полигоне в Херсонской области у границы с Крымским полуостровом.

В учениях принимали участие украинские артподразделения, которые входят в состав группы войск «Юг», приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы командования объединенных сил ВСУ.

Украинское военное командование решило провести учения для повышения уровня обученности и профподготовки личного состава, отработки взаимодействия с другими группами войск.

Кроме того, украинские военные отрабатывали новые тактические приемы ведения боев с учетом опыта войны на Донбассе. Так, ВСУ совершенствовали способность адекватно отвечать на военную опасность с морского берега.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия заявила, что «следит» за американским эсминцем в Черном море. Силы Черноморского флота России следят за американским ракетным эсминцем USS Arleigh Burke, который накануне вошел в Черное море.

Из воинской части в Севастополе украли более сотни парашютов. Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о краже 118 парашютов различных систем, в результате которой министерству обороны был нанесен ущерб на 17,6 млн рублей.

Крымский суд отправил офицера запаса в колонию-поселение за мошенничество. Крымский гарнизонный суд признал офицера запаса виновным в мошенничестве.

Россия с минувшей недели начала переброску своих войск в Крым. Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает о том, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.