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Армия Украины провела артиллерийские учения у Крыма
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ВСУ отработали новые тактические приемы ведения боев с учетом опыта войны на Донбассе.
Украинская артиллерия провела учения на полигоне в Херсонской области у границы с Крымским полуостровом.
В учениях принимали участие украинские артподразделения, которые входят в состав группы войск «Юг», приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы командования объединенных сил ВСУ.
Украинское военное командование решило провести учения для повышения уровня обученности и профподготовки личного состава, отработки взаимодействия с другими группами войск.
Кроме того, украинские военные отрабатывали новые тактические приемы ведения боев с учетом опыта войны на Донбассе. Так, ВСУ совершенствовали способность адекватно отвечать на военную опасность с морского берега.
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