Коронавирус в Крыму
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Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес
фото © Новый день
Жесткие антиковидные ограничения В Крыму уничтожают малый и средний бизнес. Об этом заявила уполномоченная по правам предпринимателей в республике Светлана Лужецкая.
В октябре в РК провели опрос предпринимателей, работающих в сферах торговли, строительства, общепита, обработки и производства, гостиничного бизнеса, образования и предоставления бытовых услуг.
«В случае введения тотальных ограничений 48% крымских предприятий будут вынуждены уволить часть своих сотрудников», – сообщила Лужецкая в эфире радио «Спутник в Крыму».
В итоге, сократятся налоговые поступления, снизится наполняемость бюджетов всех уровней, что негативно скажется и на экономике, и на социальной сфере, подытожила омбудсмен.
Напомним, весной прошлого года, в связи с начало пандемии коронавируса, в Крыму ввели полный локдаун. В текущем году власти республики пробовали разные формы ограничений: от запретов работы в определенных сферах в отдельные периоды времени до введения QR-кодов. Однако заболеваемость продолжала расти. И к середине ноября выявляемость ковида в РК превысила 800 случаев в сутки – республика вошла в число регионов с самыми высокими показателями.
И после этого выявляемость начала стремительно сокращаться (в 2 раза менее чем за 10 дней), а власти начали отменять ограничения. Например, накануне общепиту разрешили работать по ночам, а театрам и кинотеатрам – увеличить наполняемость залов до 70%.
В тексте использованы материалы: Новый день
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Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес
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