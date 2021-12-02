Аксенов проиграл битву за социальные сети

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Глава Крыма Сергей Аксенов не вошел в ТОП-20 губернаторов, успешно работающих с социальными медиа.

Первый рейтинг глав регионов по доверию социальных медиа составили аналитики Центра общественно-политических проектов и Центра политического анализа и социальных исследований.

«Немало российских губернаторов работают в соцсетях в большей степени формально, полагаясь в основном на традиционные СМИ, – заявляют авторы исследования. –Объективно от главы региона требуется сегодня быть не просто успешным управленцем, но и эффективным коммуникатором. От этого зависит его легитимность и политическая устойчивость».

Для составления рейтинга аналитики, помимо соцопросов, были проанализированы аккаунты губернаторов в соцсетях и реакции пользователей.

Аксенов не вошел в двадцатку глав регионов, наиболее активных в соцсетях. Не оказалось его и в ТОП-20 по доверию аудитории социальных медиа.

«Доверие к власти в регионах напрямую зависит от качества ведения соцсетей губернатором», – резюмируют авторы исследования.

Отметим, что ранее глава РК был более активен в соцсетях: публиковал по несколько постов в день на разные актуальные темы, сводки заболеваемости ковидом, транслировал прямые эфиры совещаний. Однако в начале осени его активность резко сократилась. Недавно Аксенов завел аккаунт в telegram, но это не изменило ситуацию: от имени главы Крыма публикуется, как правило, протокольная информация, а пользователи постоянно жалуются, что на их обращения почти никогда нет реакции.

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