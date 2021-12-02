Происшествия
18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.
Там же, в интернете, молодой человек находил компоненты для изготовления наркотиков, производил их сам и продавал, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства злоумышленника, при котором изъяли более 15 банковских карт, ноутбук и 4 мобильных телефона, на которых содержалась информация о сделках по продаже наркотиков», — рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, молодой человек распространял наркотики не только на территории Крыма, но и за его пределами. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный производство и сбыт наркотических средств в значительном размере.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.
Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.
В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками. Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.
Суд в Севастополе отправил в колонию двух оптовых наркокурьеров. Балаклавский районный суд Севастополя признал двух жителей Симферополя виновными в покушении на торговлю наркотиками.
Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 2 декабря фото
Сегодня, 2 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Отключение связи для «серых» устройств в Крыму с 1 декабря
С 1 декабря вступил в силу закон о борьбе с «серыми» SIM-картами. Согласно ему, операторы должны идентифицировать пользователей корпоративных номеров.
вчера
Зима отменяется: в Крым идет очередное потепление
16 часов назад
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе видео
Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.