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Происшествия

18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

09:22 четверг, 2 декабря 2021
Ялта

18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.

Там же, в интернете, молодой человек находил компоненты для изготовления наркотиков, производил их сам и продавал, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства злоумышленника, при котором изъяли более 15 банковских карт, ноутбук и 4 мобильных телефона, на которых содержалась информация о сделках по продаже наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, молодой человек распространял наркотики не только на территории Крыма, но и за его пределами. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный производство и сбыт наркотических средств в значительном размере.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.

В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками. Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.

Суд в Севастополе отправил в колонию двух оптовых наркокурьеров. Балаклавский районный суд Севастополя признал двух жителей Симферополя виновными в покушении на торговлю наркотиками.

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