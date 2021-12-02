18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.

Там же, в интернете, молодой человек находил компоненты для изготовления наркотиков, производил их сам и продавал, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства злоумышленника, при котором изъяли более 15 банковских карт, ноутбук и 4 мобильных телефона, на которых содержалась информация о сделках по продаже наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, молодой человек распространял наркотики не только на территории Крыма, но и за его пределами. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный производство и сбыт наркотических средств в значительном размере.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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