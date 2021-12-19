Водитель и авто провалились в яму посреди проспекта в Севастополе

В Севастополе легковое авто провалилось под землю в разрытую ремонтниками яму.

Об этомсообщили в пресс-службе регионального МВД. Инцидент произошел около двух часов ночи в районе дома №36-А по проспекту Генерала Острякова.

«Управляя автомобилем марки Hyundai, водитель совершил наезд на дорожное ограждение в месте проведения дорожных работ. После наезда произошло падение автомобиля в разрытие», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Уточняется, что перед происшествием водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел техническое состояние транспортного средства и дорожного покрытия.

При этом проведенное на месте происшествия медицинское освидетельствование не подтвердило состояния опьянения у пострадавшего. Около 8 утра автомобиль был извлечен из ямы и передан родственникам.

Как ранее сообщалось, после сильного ливня, под землю провалился участок дороги вместе с припаркованным авто.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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