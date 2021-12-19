В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи

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За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.

Сегодня на весь Крым действует 214 паллиативных коек. Из них 204 для взрослых, и только 10 — для детей. При этом крымчан с паллиативным статусом в разы больше — 3 141 человек.

Коечный фонд полностью покрывает имеющуюся потребность, заверили в Минздраве Крыма. Хотя почему речь идет о балансе при такой разнице между количеством спецкоек и больных, чиновники уточнять не стали.

К слову, в Крыму есть даже государственная паллиативная служба — правда, только для детей. Для взрослых аналогичную службу поддержки пришлось создавать три года назад волонтерам благотворительного фонда «Сердце Крыма» из Евпатории. Сейчас у них 76 подопечных, из них 35 взрослые, остальные дети. Конечно, это лучше, чем ничего — но все равно лишь малая толика для крымского паллиатива.

Как глазами простого крымчанина выглядит на полуострове помощь безнадежно больным и с какими проблемами они регулярно сталкиваются, рассказала основатель единственной в республике некоммерческой паллиативной службы Эльзара Абибуллаева.

По ее словам, государственные паллиативные и реанимационные койки, действительно, доступны для крымчан, но стабильно больные на них подолгу не задерживаются: максимум 21 день, а после домой.

Именно здесь начинается ад и для пациентов, и для их родственников.

«Из больниц стабильных больных выписывают домой без оборудования, а только единицы могут себе позволить купить дорогостоящие медицинские приборы, — объяснила руководитель паллиативной службы. — Их обеспечивает государство, но только с того момента, как человек получает паллиативный статус. На все про все уходит, минимум, год».

Ситуацию можно было бы изменить, если бы республика пошла по пути Москвы, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа и имела на балансах больниц заранее закупленное для паллиативщиков оборудование, а не ждала, когда оформят заявки и отыграют торги, говорит наша собеседница.

«Нужны изменения в республиканском и федеральном законодательстве. Чтобы аппараты закупались заранее. Это даст возможность учреждениям отправить стабильных пациентов домой с оборудованием, а не так, как сейчас их отправляют умирать», — объясняет Эльзара.

Тем временем в Крыму родственники больных, как могут, пытаются облегчить страдания близких. Одни берут кредиты и покупают оборудование. Другие сутками обрывают телефоны некоммерческой паллиативной службы, пытаясь выяснить, не освободились ли так необходимые для них аппараты.

Если получают положительный ответ, значит, кто-то, кто пользовался кислородным концентратором, только что умер.

«Это за гранью, но, к сожалению, реальность, — разводит руками Абибуллаева. — Мы даем оборудование бесплатно, но у нас на каждую единицу очередь в два-три человека. Это нечеловеческие условия».

В тексте использованы материалы: Форпост

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