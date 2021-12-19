Общество
В Крым идет непогода: мокрый снег, дожди, гололед и порывистый ветер
фото © Новости Крыма
На полуострове ожидается ухудшение погодных условий - преходящие в снег дожди, налипание мокрого снега на провода, в горах гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
В ведомстве подчеркнули, что в период опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Крымчанам и гостям полуострова порекомендовали воздержаться от походов в горно-лесную местность, выходов в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
Во время нахождения на улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, не парковать под ними авто.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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