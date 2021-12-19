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Бизнес

В Керчи продавцы елок уверяют покупателей, что торгуют деревьями из ЕС

12:46 воскресенье, 19 декабря 2021
Керчь
В Керчи продавцы елок уверяют покупателей, что торгуют деревьями из ЕС

фото © Крым.реалии

В Керчи на елочном базаре продавцы уверяют покупателей, что торгуют деревьями из Дании.

На рынке представлены «датские» елки фирмы Nordmann.

На российском сайте интернет-магазина Mr. Nordman сообщается, что фирма продает «живые датские елки и русские сосны оптом». При этом магазин не уточняет, что елки могут поставлять в Крым.

Как сообщает сайт магазина, ближайшим к Крыму российским регионом, где можно купить «датские елки» оптом, является Краснодарский край.

Стоимость «датских» пихт достигает 3,5 - 4,5 тысяч рублей, в зависимости от размера дерева. Средняя цена на новогодние елки колеблется в пределах 500-600 рублей за метр, композиции из еловых веток – около 500 рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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