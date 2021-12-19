Танкисты ЧФ соревнуются в мастерстве на полигоне под Симферополем

Танкисты армейского корпуса Черноморского флота проводят соревнования в Крыму в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2022».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Военнослужащие в ходе состязаний на полигоне «Ангарский» определят лучший экипаж в выполнении огневых задач из вооружения танка Т-72Б3 по движущимся и появляющимся мишеням на различных дистанциях, а также в скоростном прохождении маршрута с естественными и искусственными препятствиями», – говорится в сообщении.

Соревнования между экипажами проходят в рамках подготовки к всеармейскому этапу конкурса «Танковый биатлон». Лучшие танкисты представят армейский корпус ЧФ на следующем этапе соревнования.

В отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022 принимает участие более 500 военнослужащих соединений Черноморского флота, а также подразделений, дислоцированных в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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