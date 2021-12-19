Спасатели обезвредили в Крыму больше 30-ти бомб за раз

В Керчи спасатели обезвредили 31 взрывоопасный предмет, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

«16 декабря 2021 года в городском округе Керчь специалистами Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», – указано в сообщении.

Спасатели обнаружили и идентифицировали 30 авиационных бомб АО-2,5 и одну – АО-10.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – отметили в МЧС.

В операции по обезвреживанию участвовали пять человек личного состава спасательного ведомства и две единицы техники.

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