Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица на дорогах), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица на дорогах), уровень опасности желтый, ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -1 до 2 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 5 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 1 до 6 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 71 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от -1 до 4 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от -1 до 5 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 12, в Севастополе - 11, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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