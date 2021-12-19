По тысяче за нелегала: в Крыму нашли 11 иностранцев с липовой пропиской

Уголовные дела возбуждены в отношении четырех крымчан за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России. Все случаи выявлены в Симферополе в течение этой недели.

«Полицейские установили, что четверо местных жителей незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 11 иностранных граждан из Узбекистана, Азербайджана и Грузии, заведомо зная, что проживать по этим адресам они не будут», - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели дома, где зарегистрировали зарубежных гостей, и установили, что следов их проживания там нет.

Это подтвердили и соседи фигурантов дела. Все подозреваемые сознались в содеянном.

Со слов одного из них, за фиктивную регистрацию двух иностранцев он получил две тысячи рублей. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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