Власть
По тысяче за нелегала: в Крыму нашли 11 иностранцев с липовой пропиской
Уголовные дела возбуждены в отношении четырех крымчан за фиктивную постановку на учет иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России. Все случаи выявлены в Симферополе в течение этой недели.
«Полицейские установили, что четверо местных жителей незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 11 иностранных граждан из Узбекистана, Азербайджана и Грузии, заведомо зная, что проживать по этим адресам они не будут», - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели дома, где зарегистрировали зарубежных гостей, и установили, что следов их проживания там нет.
Это подтвердили и соседи фигурантов дела. Все подозреваемые сознались в содеянном.
Со слов одного из них, за фиктивную регистрацию двух иностранцев он получил две тысячи рублей. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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