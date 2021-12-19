Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +3
море +12

Власть

По тысяче за нелегала: в Крыму нашли 11 иностранцев с липовой пропиской

09:56 воскресенье, 19 декабря 2021

Уголовные дела возбуждены в отношении четырех крымчан за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России. Все случаи выявлены в Симферополе в течение этой недели.

«Полицейские установили, что четверо местных жителей незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 11 иностранных граждан из Узбекистана, Азербайджана и Грузии, заведомо зная, что проживать по этим адресам они не будут», - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели дома, где зарегистрировали зарубежных гостей, и установили, что следов их проживания там нет.

Это подтвердили и соседи фигурантов дела. Все подозреваемые сознались в содеянном.

Со слов одного из них, за фиктивную регистрацию двух иностранцев он получил две тысячи рублей. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре. Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.

Квартиру жительницы Севастополя арестовали и продали за долги по коммунальным платежам. Квартира жительницы Севастополя передана на реализацию и продана в счет погашения долга.

Очередному музыканту из РФ запретили въезд в Украину из-за Крыма. Украинские пограничники не пустили в страну гитариста поп-рок группы, гражданина России Александра Ильчука из-за его выступлений в Крыму.

За убийство по неосторожности житель Джанкоя может сесть в тюрьму на 15 лет. 22-летний житель Джанкоя обвиняется в убийстве по неосторожности.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше

Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше

Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.

Власть
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре

Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре

Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.

Власть
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи

В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи

За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.

Общество
Какой сегодня праздник 19 декабря

Какой сегодня праздник 19 декабря фото

Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации