Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму

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Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.

Такие данные приводятся в исследовании проекта Superjob.

Море и мягкий климат являются главными причинами, почему россияне хотят жить на полуострове. В основном, это жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые планируют переехать с семьями, работать удаленно и получать прежнюю зарплату.

«Население в Крыму и Севастополе постоянно увеличивается, людей в городах и селах с 2014 года стало заметно больше, как и автомобилей. На полуострове действительно замечательный климат, теплые зимы, а также всегда есть возможность посетить за короткое время какое-нибудь интересное место, например, наши дворцы, или сходить в поход в горы», – комментирует для издания ФАН социолог Оксана Свидовская.

По ее словам, сегодня в Крыму и Севастополе созданы все условия для комфортной жизни, есть вся необходимая социальная инфраструктура. Кроме того, регион быстро развивается, у него есть большие перспективы.

Только по официальным данным на январь 2021 года, в Крым и Севастополь после воссоединения с Россией переехали жить больше 200 тысяч россиян, однако некоторые эксперты считают, что реальная цифра гораздо больше.

«Думаю, точку в этом вопросе поставят данные Всероссийской переписи населения, которые будут известны только в апреле следующего года. Сейчас же можно опираться только на имеющуюся статистику, которая нам говорит, что население на Крымском полуострове увеличилось с 2014 года практически на 10 процентов», – отмечает социолог.

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